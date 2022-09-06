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В Москве рассказали о проекте благоустройства набережной в Дорогомилове

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Набережную в столичном районе Дорогомилово планируют благоустроить. Работы пройдут от Филёвского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко».
В Москве рассказали о проекте благоустройства набережной в Дорогомилове

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

В рамках проекта предусмотрено создание на набережной мостов над водой, обустройство прибрежного парка и амфитеатра вдоль берега.

Также специалисты планируют работы по закрытию подмостовых пространств декоративными панелями.

На набережной появится берёзовая аллея с качелями и деревянными скульптурами.

Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.

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