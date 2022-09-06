В Москве рассказали о проекте благоустройства набережной в Дорогомилове
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
В рамках проекта предусмотрено создание на набережной мостов над водой, обустройство прибрежного парка и амфитеатра вдоль берега.
Также специалисты планируют работы по закрытию подмостовых пространств декоративными панелями.
На набережной появится берёзовая аллея с качелями и деревянными скульптурами.
Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.