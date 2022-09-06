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Эксперт в сфере недвижимости Гальцев допустил снижение цен на жильё в России в 2022 году

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Основатель компании Realiste Алексей Гальцев выразил мнение, что на рынке жилья в России произойдёт коррекция цен в среднем на 25%. По его мнению, рынок вновь начнёт расти лишь через пять лет.
Эксперт в сфере недвижимости Гальцев допустил снижение цен на жильё в России в 2022 году
  • globallookpress.com

Недвижимость уже подешевела, застройщики предлагают скидки до 30%, отметил эксперт в разговоре с «Российской газетой».

По его словам, на фоне небывалого разгона цен на жильё в последние пару лет покупательная способность населения уменьшилась. Причём спрос падает не только в России, но и на европейских и американских рынках.

«Чтобы рынок недвижимости начал новый виток роста и развития, сейчас ему нужно позволить уйти в коррекцию в среднем на 25%, тогда покупка жилья вновь станет доступной», — отметил Гальцев.

По его мнению, к концу 2023 года цены за квадратный метр вернутся к уровню января 2021-го. Затем рынок вновь начнёт расти, но на возврат к ценам марта 2022-го потребуется не менее пяти лет.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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