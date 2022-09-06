В «Газпроме» заявили, что Россия практически готова к осенне-зимнему периоду
«Наша страна к осенне-зимнему периоду практически готова, поэтому страна может быть спокойна — будет и тепло, и свет», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания к этой зиме готовит рекордный оперативный запас газа в ПХГ.
Он также рассказал, что «Газпром» в 2022 году уже добыл 288,1 млрд куб. м газа, из которых 154,7 млрд было поставлено на российский рынок, а 82,2 млрд — в дальнее зарубежье.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.