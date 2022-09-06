Юрист Уткин сообщил о праве банков на списание денег со счёта вкладчика

Ведущий юрист компании Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин назвал законным списание банком средств с личного счёта клиента в соответствии с условиями договора.

«Некоторые банковские услуги предполагают обязательные комиссии — отказаться от них нельзя по условиям договора. Если клиент не хочет их оплачивать для него существует только один вариант – не заключать данный договор», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

В качестве примера Уткин привёл списание средств за SMS-информирование обслуживания счёта.

Также у банков есть право на списание средств со счетов должников по исполнительным листам, но инициировать этот процесс могут лишь судебные приставы или налоговая инспекция, рассказал он.

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