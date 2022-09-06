военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Юрист Уткин сообщил о праве банков на списание денег со счёта вкладчика

Короткая ссылка
Ведущий юрист компании Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин назвал законным списание банком средств с личного счёта клиента в соответствии с условиями договора.

«Некоторые банковские услуги предполагают обязательные комиссии — отказаться от них нельзя по условиям договора. Если клиент не хочет их оплачивать для него существует только один вариант – не заключать данный договор», — заявил он в беседе с агентством «Прайм»

В качестве примера Уткин привёл списание средств за SMS-информирование обслуживания счёта.

Также у банков есть право на списание средств со счетов должников по исполнительным листам, но инициировать этот процесс могут лишь судебные приставы или налоговая инспекция, рассказал он.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить