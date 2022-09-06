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Гинцбург допустил двукратный рост смертности от коронавируса в России в ближайшее время

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Смертность от коронавируса в России за месяц выросла в три раза, в ближайшее время она может вырасти ещё вдвое. Такое мнение выразил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти ещё в два раза», — заявил он.

В связи с этим Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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