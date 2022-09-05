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Популярность дачных маршрутов в Подмосковье выросла на 20% за год

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Популярность дачных маршрутов в Московской области выросла на 20% по сравнению с прошлым сезоном.
Популярность дачных маршрутов в Подмосковье выросла на 20% за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

Всего «Мострансавто» обслуживает 42 таких маршрута. В 2022 году по ним было совершено более 519 тыс. рейсов.

«Одним из самых востребованных является маршрут №10 «Автостанция — Юбилейное», курсирующий в Раменском округе, за летний сезон на нём совершено более 72 тыс. поездок», — заявила зампред правительства региона Анна Кротова.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на трамваях и троллейбусах Московской области совершили 17 млн поездок с начала 2022 года.

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