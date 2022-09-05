Экипажи Су-25СМ3 приняли участие в учениях «Восток-2022»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 отработали задачи по поддержке войск на полигоне Сергеевский. После получения данных разведки лётчики нанесли удар по зенитно-ракетным комплексам условного противника на стартовых позициях.
Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Балтийский флот провёл тактико-специальное учение с подразделениями связи в Калининградской области.