Автоэксперт Хресин рассказал, что правильное хранение продлевает срок службы шин
- РИА Новости
Для увеличения срока служба шин, в первую очередь, необходимо следить за давлением в них, подчеркнул автоэксперт в беседе с Inforeactor.
«Вредна езда как на спущенных шинах, так и на перекаченных шинах», — отметил он.
По его словам, любые шины нужно правильно хранить, в частности беречь от прямых солнечных лучей, поскольку это вредит резине.
Стиль езды также влияет на качество шин. Автоэксперт посоветовал не брать с разгона острые препятствия, такие как бордюры или дорожные углубления, поскольку это может сократить срок службы изделий.
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