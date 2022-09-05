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Автоэксперт Хресин рассказал, что правильное хранение продлевает срок службы шин

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Автоэксперт Алексей Хресин поделился полезными советами, которые могут помочь автовладельцам продлить срок службы шин своих авто.
Автоэксперт Хресин рассказал, что правильное хранение продлевает срок службы шин
  • РИА Новости

Для увеличения срока служба шин, в первую очередь, необходимо следить за давлением в них, подчеркнул автоэксперт в беседе с Inforeactor

«Вредна езда как на спущенных шинах, так и на перекаченных шинах», — отметил он.

По его словам, любые шины нужно правильно хранить, в частности беречь от прямых солнечных лучей, поскольку это вредит резине.

Стиль езды также влияет на качество шин. Автоэксперт посоветовал не брать с разгона острые препятствия, такие как бордюры или дорожные углубления, поскольку это может сократить срок службы изделий.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать машину для большой семьи.

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