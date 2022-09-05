Автоэксперт Хресин рассказал, что правильное хранение продлевает срок службы шин

Автоэксперт Алексей Хресин поделился полезными советами, которые могут помочь автовладельцам продлить срок службы шин своих авто.

Для увеличения срока служба шин, в первую очередь, необходимо следить за давлением в них, подчеркнул автоэксперт в беседе с Inforeactor.

«Вредна езда как на спущенных шинах, так и на перекаченных шинах», — отметил он.

По его словам, любые шины нужно правильно хранить, в частности беречь от прямых солнечных лучей, поскольку это вредит резине.

Стиль езды также влияет на качество шин. Автоэксперт посоветовал не брать с разгона острые препятствия, такие как бордюры или дорожные углубления, поскольку это может сократить срок службы изделий.

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