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Путин назвал Россию настоящей страной восходящего солнца

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с участниками экологического форума на Камчатке назвал Россию настоящей страной восходящего солнца.
Путин назвал Россию настоящей страной восходящего солнца
  • РИА Новости

Свою позицию российский президент объяснил тем, что Камчатка или Сахалин находятся восточнее Японии, которую обычно называют Страной восходящего солнца, а это значит, что в реальности Россия встречает солнце нового дня раньше азиатского государства.

«Вообще, наших соседей японцев, Японию, называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, ещё восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Там же всего 60 км пролив и всё — дальше уже Американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца — это Россия», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что начало России — это человек, «где бы он ни проживал, на какой бы территории ни жил».

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