военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Юрист Спиридонов рассказал о субсидиях на оплату ЖКХ для семей с низким уровнем дохода

Короткая ссылка
Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Александр Спиридонов рассказал, что люди, расходы которых на оплату жилья и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, могут получать субсидии.
Юрист Спиридонов рассказал о субсидиях на оплату ЖКХ для семей с низким уровнем дохода
  • Gettyimages.ru
  • © Sefa Karacan/Anadolu Agency

«Размер субсидий зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи», — рассказал он в разговоре с Life.ru.

По его словам, право на такую льготу имеют пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов и собственники жилых помещений.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить