Юрист Спиридонов рассказал о субсидиях на оплату ЖКХ для семей с низким уровнем дохода
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«Размер субсидий зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи», — рассказал он в разговоре с Life.ru.
По его словам, право на такую льготу имеют пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов и собственники жилых помещений.
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