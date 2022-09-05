Юрист Спиридонов рассказал о субсидиях на оплату ЖКХ для семей с низким уровнем дохода

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Александр Спиридонов рассказал, что люди, расходы которых на оплату жилья и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, могут получать субсидии.

«Размер субсидий зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи», — рассказал он в разговоре с Life.ru.

По его словам, право на такую льготу имеют пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов и собственники жилых помещений.

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