Глава Роспотребнадзора Попова предупредила о напряжённом эпидсезоне по гриппу

Весь мир предполагает, что эпидсезон по гриппу будет напряжённым, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Весь мир предполагает, и учёные, и эксперты, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряжённым, и мы готовимся заранее», — цитирует её РИА Новости.

По словам Поповой, вакцины наработаны в полном объёме и уже доставлены во все регионы.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в этом году от гриппа необходимо привить не менее 60% населения страны и 75% от групп риска.

Первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова ранее сообщила, что в Московской области прививку от гриппа сделали почти 120 тыс. человек.

По плану вакцинацией должны быть охвачены около 4,5 млн человек.