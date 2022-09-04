Пугачёва заявила, что при Горбачёве СССР перестал быть «империей зла» для всего мира
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
«Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира, исчез страх за будущее своих детей», — приводит её слова РИА Новости.
Пугачёва отметила, что Горбачёв отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти.
Горбачёв скончался в возрасте 91 года 30 августа после тяжёлой и продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.