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Пугачёва заявила, что при Горбачёве СССР перестал быть «империей зла» для всего мира

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Российская певица Алла Пугачёва заявила, что во времена президентства Михаила Горбачёва Советский Союз обрёл свободу и перестал быть «империей зла» для всего мира.
Пугачёва заявила, что при Горбачёве СССР перестал быть «империей зла» для всего мира
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира, исчез страх за будущее своих детей», — приводит её слова РИА Новости.

Пугачёва отметила, что Горбачёв отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти.

Горбачёв скончался в возрасте 91 года 30 августа после тяжёлой и продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

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