Пугачёва заявила, что при Горбачёве СССР перестал быть «империей зла» для всего мира

Российская певица Алла Пугачёва заявила, что во времена президентства Михаила Горбачёва Советский Союз обрёл свободу и перестал быть «империей зла» для всего мира.

«Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира, исчез страх за будущее своих детей», — приводит её слова РИА Новости.

Пугачёва отметила, что Горбачёв отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти.

Горбачёв скончался в возрасте 91 года 30 августа после тяжёлой и продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.