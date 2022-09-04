Специалист Роскачества Кузьменко рассказал, как продлить срок службы мобильного телефона

Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко дал советы по продлению срока службы мобильного телефона, а также его батареи.

В беседе с агентством «Прайм» специалист рассказал, что подавляющее число устройств сейчас оснащены литий-ионными аккумуляторами.

По словам Кузьменко, разрядка телефона «в ноль» и зарядка «до упора» на устройствах с такими аккумуляторами вредна для смартфона.

Поэтому, посоветовал специалист, необходимо держать уровень заряда от 20% до 80%.

Ранее старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников и колонок.