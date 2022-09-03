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СК проводит проверку из-за схода с рельсов 15 вагонов в Якутии

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Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка из-за схода с рельсов 15 вагонов грузового поезда в Якутии.

«Организована доследственная проверка по факту схода 15 вагонов грузового поезда, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится на сайте ведомства.

Предварительно установлено, что 3 сентября на 719-м км пикета №8 ст. Олень в Якутии произошёл сход 15 порожних вагонов грузового поезда сообщением Нижний Бестях — Алдан в составе 53 вагонов. В результате инцидента никто не пострадал, имеется повреждение путей.

Ранее в МЧС сообщили, что в Якутии сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда.

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