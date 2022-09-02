Подмосковье приняло более 7,5 млн туристов за лето

Московская область приняла более 7,5 млн туристов за лето.

Об этом сообщает телеканал «360».

«За июнь — август 2022 года в Подмосковье побывали 7,6 млн путешественников. Это на 3,3 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года Подмосковье посетили 15,6 млн человек», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Наибольшей популярностью пользовались Коломна, Сергиев Посад, парк «Патриот», Клин.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным летний турсезон.