На трамваях и троллейбусах Подмосковья совершили 17 млн поездок с начала года

На трамваях и троллейбусах Московской области совершили 17 млн поездок с начала 2022 года.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В четырёх городских округах курсируют десять трамвайных и 12 троллейбусных маршрутов.

Лидером троллейбусных перевозок признан маршрут №202 Химки — Москва, которым с начала года воспользовались около 1 млн пассажиров.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро составляет 95%.