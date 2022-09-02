На трамваях и троллейбусах Подмосковья совершили 17 млн поездок с начала года
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В четырёх городских округах курсируют десять трамвайных и 12 троллейбусных маршрутов.
Лидером троллейбусных перевозок признан маршрут №202 Химки — Москва, которым с начала года воспользовались около 1 млн пассажиров.
Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро составляет 95%.