Автомобили с пробегом подорожали в России на 1,5% в августе
- Gettyimages.ru
- © deepblue4you
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
По данным экспертов, средняя цена подержанной машины по итогам месяца составила 1 242 600 рублей.
Если сравнить показатель с результатом августа 2021 года, то машины с пробегом подорожали на 58%.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.