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Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Калининграда

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Президент России Владимир Путин остановил кортеж по дороге из Нахимовского училища в Калининграде, чтобы пообщаться с местными жителями.
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Калининграда
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

На кадрах видно, как кортеж затормозил у ограждения, где собрались люди, и из одного из автомобилей вышел президент.

«Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам», — сказал Путин.

Ранее президент провёл для школьников открытый урок «Разговор о важном» в Калининграде.

После встречи в неформальной обстановке школьники просили Путина расписаться в блокнотах, пожать руку, а в завершение они вместе с президентом решили спеть гимн России.

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