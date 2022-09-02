Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Калининграда
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
На кадрах видно, как кортеж затормозил у ограждения, где собрались люди, и из одного из автомобилей вышел президент.
«Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам», — сказал Путин.
Ранее президент провёл для школьников открытый урок «Разговор о важном» в Калининграде.
После встречи в неформальной обстановке школьники просили Путина расписаться в блокнотах, пожать руку, а в завершение они вместе с президентом решили спеть гимн России.