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На Камчатке стартовала масштабная акция по сбору макулатуры

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Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев объявил о начале масштабной акции по сбору макулатуры в Камчатском крае.
На Камчатке стартовала масштабная акция по сбору макулатуры
  • Gettyimages.ru
  • © Sara Prezzamà

Об этом сообщает телеканал «360».

Глава РЭО поприветствовал участников форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке и призвал молодёжь присоединиться к акции «Миллион Родине». Проект предлагает собирать макулатуру по всей России.

Масштабная акция по сбору вторичного сырья пройдёт с 15 сентября по 15 ноября. В рамках акции РЭО также проведёт с волонтёрами-экологами «Делай!» экопросветительские мероприятия и экскурсии на перерабатывающие предприятия в разных регионах страны.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области ликвидировали 476 незаконных свалок с начала этого года.

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