На Камчатке стартовала масштабная акция по сбору макулатуры
- Gettyimages.ru
- © Sara Prezzamà
Об этом сообщает телеканал «360».
Глава РЭО поприветствовал участников форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке и призвал молодёжь присоединиться к акции «Миллион Родине». Проект предлагает собирать макулатуру по всей России.
Масштабная акция по сбору вторичного сырья пройдёт с 15 сентября по 15 ноября. В рамках акции РЭО также проведёт с волонтёрами-экологами «Делай!» экопросветительские мероприятия и экскурсии на перерабатывающие предприятия в разных регионах страны.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области ликвидировали 476 незаконных свалок с начала этого года.