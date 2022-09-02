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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности на пограничных пунктах

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Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России предложил обсудить меры по повышению эффективности и безопасности работы пунктов пропуска через границу.

По словам Путина, на повестке дня стоит вопрос, имеющий прямое отношение и к безопасности, и к экономике.

«Звучит он так: о мерах по повышению эффективности деятельности государственных органов в сфере обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации», — сказал президент.

С докладом выступил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

12 августа Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности России обсудил вопросы безопасности. С докладом выступал министр обороны России Сергей Шойгу.

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