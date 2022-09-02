Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности на пограничных пунктах
По словам Путина, на повестке дня стоит вопрос, имеющий прямое отношение и к безопасности, и к экономике.
«Звучит он так: о мерах по повышению эффективности деятельности государственных органов в сфере обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации», — сказал президент.
С докладом выступил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
12 августа Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности России обсудил вопросы безопасности. С докладом выступал министр обороны России Сергей Шойгу.