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Режим ЧС ввели в двух городах Оренбургской области из-за природного пожара

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Власти оренбургских городов Кувандыка и Медногорска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природного пожара.
Режим ЧС ввели в двух городах Оренбургской области из-за природного пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Департамента пожарной безопасности Оренбургской области в Telegram-канале.

«Постановлением администрации Кувандыкского ГО на территории муниципального образования вводится режим ЧС муниципального характера (зона чрезвычайной ситуации в районе населённых пунктов посёлка Ялнаир, села Подгорного, посёлка Сара, подверженных угрозе распространения природных пожаров)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории города Медногорска тоже введён режим ЧС. Зона ЧС определена в 1 км от села Кидрясова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с пожарами в российских регионах меняется в позитивном ключе.

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