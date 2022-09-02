Спрос на аренду недвижимости в центре Москвы увеличился почти на 31% в 2022 году

По данным компании Skolkovo Realty, за семь месяцев текущего года спрос на аренду недвижимости в Центральном административном округе Москвы вырос на 30,47%, а в июле по сравнению с июнем он увеличился на 3,36%.

Об этом пишет издание «Вести Подмосковья».

Генеральный директор компании Борис Борискин отметил, что в настоящее время происходит оживление рынка аренды после крупного спада, когда контрактники, экспаты, иностранцы, жившие в России, уезжали из арендуемых в столице квартир.

Вместе с тем, по его словам, на рынке элитной аренды сегодня снижается средний чек. Весной он составлял 500 тыс. рублей, а в текущий момент — 350 тыс. рублей.

В настоящее время рынок переполнен предложениями, и собственники готовы снижать ставки на 15—20%.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.