Спрос на аренду недвижимости в центре Москвы увеличился почти на 31% в 2022 году
- Gettyimages.ru
- © Mordolff
Об этом пишет издание «Вести Подмосковья».
Генеральный директор компании Борис Борискин отметил, что в настоящее время происходит оживление рынка аренды после крупного спада, когда контрактники, экспаты, иностранцы, жившие в России, уезжали из арендуемых в столице квартир.
Вместе с тем, по его словам, на рынке элитной аренды сегодня снижается средний чек. Весной он составлял 500 тыс. рублей, а в текущий момент — 350 тыс. рублей.
В настоящее время рынок переполнен предложениями, и собственники готовы снижать ставки на 15—20%.
Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.