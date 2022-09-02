Бочкарёв: работы по возведению учебного кластера «Ломоносов» выполнены на три четверти

Строительная готовность здания учебно-образовательного кластера «Ломоносов» оценивается в 75%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В настоящее время в составе научной долины «Воробьёвы горы» продолжается строительство комплекса учебно-образовательного кластера «Ломоносов». На сегодня полностью выполнены работы по возведению конструктива здания, ведётся монтаж внутренних и внешних инженерных сетей», — рассказал он.

Сейчас строители заняты устройством электроснабжения, водопровода, систем отопления, вентиляции, установкой лифтов и монтажом локально-вычислительной сети.

Руководитель Amethyst Group (экосистема IT-решений для цифровизации строительства) Марат Хафизов отметил, что при строительстве применяется комплекс цифровых решений, которые позволяют контролировать ход работ, управление человеческими ресурсами. В цифру переведена закупочная деятельность.

В будущем инженерная инфраструктура кластера «Ломоносов» будет интегрирована в единую цифровую систему умной эксплуатации, в таком здании будет комфортно работать и управлять его инфраструктурой, сообщил он.

Такое IT-решение обеспечивает мониторинг состояния элементов инженерного оснащения, оптимизируя режимы их работы и повышая ресурс.

Внедрение системы умной эксплуатации позволяет сократить затраты на энергоресурсы до 20%, подчеркнул Хафизов.