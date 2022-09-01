Эксперт Завалишин дал советы по выбору компании для ремонта смартфона

Директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин дал советы по выбору компании для ремонта смартфона.

«С моей точки зрения как потребителя, я бы смотрел даже не на официальность ремонтной организации, а на то, насколько давно она работает, насколько крупная, как давно занимается техникой этого вендора», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По словам эксперта, также необходимо обратить внимание на то, какую гарантию компания предоставляет на отремонтированное изделие.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, в Роскачестве рассказали, как выбрать первый телефон для ребёнка.