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Эксперт Завалишин дал советы по выбору компании для ремонта смартфона

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Директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин дал советы по выбору компании для ремонта смартфона.
Эксперт Завалишин дал советы по выбору компании для ремонта смартфона
  • Gettyimages.ru

«С моей точки зрения как потребителя, я бы смотрел даже не на официальность ремонтной организации, а на то, насколько давно она работает, насколько крупная, как давно занимается техникой этого вендора», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По словам эксперта, также необходимо обратить внимание на то, какую гарантию компания предоставляет на отремонтированное изделие.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, в Роскачестве рассказали, как выбрать первый телефон для ребёнка.

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