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Более 300 участников представят на ММКЯ новинки и бестселлеры всех жанров

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Более 300 участников представят на 35-й Московской международной книжной ярмарке свои литературные новинки и бестселлеры всех жанров.
Более 300 участников представят на ММКЯ новинки и бестселлеры всех жанров
  • РИА Новости

В ярмарке примут участие издатели из различных регионов России, а также Армении, Белоруссии, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая.

Также за четыре дня ММКЯ состоится более 350 мероприятий: презентации книг, встречи с авторами, дискуссии и многое другое. На ярмарке выступят известные авторы: Дарья Донцова, Денис Драгунский, Сергей Лукьяненко, Александра Маринина, Захар Прилепин, Татьяна Устинова и многие другие.

Уточняется, что семьи с детьми традиционно ожидает обширная программа мастер-классов и большое количество детских книг.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московская международная книжная ярмарка пройдёт 2—5 сентября.

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