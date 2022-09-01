В Москве прошла церемония открытия 35-й Московской международной книжной ярмарки

В Москве состоялась торжественная церемония открытия 35-й Московской международной книжной ярмарки и награждение победителей ежегодного национального конкурса «Книга года».

В этом году на «Книгу года» поступило более 600 книг от 92 издательств из 18 городов России. Произведения рассматривали в 11 номинациях: десяти тематических и Гран-при. Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В нём принимают участие только российские издательства.

В рамках нынешнего года была введена специальная номинация «Россия: культурный код», приуроченная к Году культурного наследия народов России, объявленному президентом России Владимиром Путиным. Номинация адресована изданиям, посвящённым популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурному многообразию, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московская международная книжная ярмарка пройдёт 2—5 сентября.