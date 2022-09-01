Крымская таможня оформила 2 тысячи тонн гуманитарных грузов в августе

Крымская таможня оформила и пропустила 2 тыс. т гуманитарных грузов в августе 2022 года.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу таможни.

«Всего с начала проведения специальной операции Российской Федерации таможней оформлено 984 транспортных средства, в которых находилось почти 10 тыс. т гуманитарной помощи», — отмечается в сообщении.

Декларированием грузов и прохождением гуманитарных колонн занимается ГУ МЧС России по Крыму.

«Это продукты питания: крупы, макаронные изделия, сахар, подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы, мука, печенье, чай, бутилированная вода. В качестве помощи направляются средства личной гигиены, детское питание, товары первой необходимости, канцелярские товары — всё то, в чем в первую очередь нуждаются мирные жители Херсонской и Запорожской областей», — отметил начальник Крымской таможни Виктор Холичев.

Ранее ФАН сообщало, что в гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области рассказали об оказании помощи жителям Геническа.