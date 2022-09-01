Автоэксперт Солдатов прокомментировал новые правила техосмотра
- РИА Новости
«Если говорить об изменениях в техосмотре, то теперь в автомобиле необязательно проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, что на самом деле противоречит ПДД. Также останутся без внимания подтекания рабочих жидкостей, уровень шума выхлопной трубы, повреждения тормозной системы и правильность установки номеров», — указал специалист.
По его словам, последний пункт также противоречит ПДД, так как инспекторы ГИБДД чаще всего обращают внимание именно на номера.
Как отметил Солдатов, обязательный техосмотр в России отменили в начале года.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.