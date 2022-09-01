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Автоэксперт Солдатов прокомментировал новые правила техосмотра

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Автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов оценил вступившие в силу 1 сентября новые правила прохождения техосмотра.
Автоэксперт Солдатов прокомментировал новые правила техосмотра
  • РИА Новости

«Если говорить об изменениях в техосмотре, то теперь в автомобиле необязательно проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, что на самом деле противоречит ПДД. Также останутся без внимания подтекания рабочих жидкостей, уровень шума выхлопной трубы, повреждения тормозной системы и правильность установки номеров», — указал специалист.

По его словам, последний пункт также противоречит ПДД, так как инспекторы ГИБДД чаще всего обращают внимание именно на номера.

Как отметил Солдатов, обязательный техосмотр в России отменили в начале года.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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