Автоэксперт Солдатов прокомментировал новые правила техосмотра

Автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов оценил вступившие в силу 1 сентября новые правила прохождения техосмотра.

«Если говорить об изменениях в техосмотре, то теперь в автомобиле необязательно проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, что на самом деле противоречит ПДД. Также останутся без внимания подтекания рабочих жидкостей, уровень шума выхлопной трубы, повреждения тормозной системы и правильность установки номеров», — указал специалист.

По его словам, последний пункт также противоречит ПДД, так как инспекторы ГИБДД чаще всего обращают внимание именно на номера.

Как отметил Солдатов, обязательный техосмотр в России отменили в начале года.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.