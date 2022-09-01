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Около 13 млн туристов посетили российские курорты летом 2022 года

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Около 13 млн туристов посетили пляжные курорты России летом 2022 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Около 13 млн туристов посетили российские курорты летом 2022 года
  • РИА Новости

«По предварительным оценкам АТОР, за три летних месяца 2022 года только массовые пляжные курорты России на Чёрном море и Балтике и курорты Кавминвод приняли порядка 13 млн туристов», — говорится в сообщении.

При этом летом 2022 года Турцию посетили около 2,1 млн российских туристов, Абхазию — около 800 тыс.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.

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