Около 13 млн туристов посетили российские курорты летом 2022 года

Около 13 млн туристов посетили пляжные курорты России летом 2022 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По предварительным оценкам АТОР, за три летних месяца 2022 года только массовые пляжные курорты России на Чёрном море и Балтике и курорты Кавминвод приняли порядка 13 млн туристов», — говорится в сообщении.

При этом летом 2022 года Турцию посетили около 2,1 млн российских туристов, Абхазию — около 800 тыс.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.