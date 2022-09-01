Около 13 млн туристов посетили российские курорты летом 2022 года
- РИА Новости
«По предварительным оценкам АТОР, за три летних месяца 2022 года только массовые пляжные курорты России на Чёрном море и Балтике и курорты Кавминвод приняли порядка 13 млн туристов», — говорится в сообщении.
При этом летом 2022 года Турцию посетили около 2,1 млн российских туристов, Абхазию — около 800 тыс.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.