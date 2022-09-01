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Более 34 тысяч столичных многоквартирных домов подготовили к началу отопительного сезона

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Коммунальные службы Москвы подготовили к грядущему отопительному сезону более 34 тыс. многоквартирных домов, а также почти 9 тыс. объектов социальной инфраструктуры и 30 тыс. административных и нежилых зданий.
Более 34 тысяч столичных многоквартирных домов подготовили к началу отопительного сезона
  • РИА Новости

Все работы были выполнены в соответствии с графиком — до 1 сентября текущего года, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

Помимо инфраструктурных объектов, в 2022 году компании подготовили к новому отопительному сезону 116 тыс. км электросетей, 20,6 тыс. трансформаторных и 163 высоковольтных подстанций. 

Ранее, как сообщала НСН, в Москве упростили процедуру подачи заявления на обмен муниципального жилья.

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