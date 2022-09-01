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Бочкарёв: на МЦД построят 44 тоннеля, эстакады и путепровода

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На пересечении путей Московских центральных диаметров (МЦД) и автомобильных дорог планируется построить 44 тоннеля, путепровода и эстакады, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: на МЦД построят 44 тоннеля, эстакады и путепровода
  • РИА Новости

«Всего на протяжении Московских центральных диаметров предполагается построить 44 тоннеля, эстакады и путепровода. При этом по мере разработки проектов развития городских территорий и возникновения необходимости места расположений и число дорожных связок могут измениться», — сказал он.

По словам Бочкарёва, наибольшее количество сооружений планируется построить на МЦД-2: здесь появится 12 тоннелей и путепроводов.

Почти столько же дорожных сооружений планируется построить на МЦД-3 — 11 объектов, отметил он.

«Чуть меньше запланировано на МЦД-1 и МЦД-5 — девять и восемь дорожных связок соответственно, а меньше всего — четыре сооружения — появится на МЦД-4», — сказал заммэра.

В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что развитие МЦД и повышение интенсивности движения поездов требует создания дополнительных беспрепятственных транспортных маршрутов, способствующих повышению связанности территорий, вариативности и скорости передвижения по городу.

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