Бочкарёв: на МЦД построят 44 тоннеля, эстакады и путепровода
- РИА Новости
«Всего на протяжении Московских центральных диаметров предполагается построить 44 тоннеля, эстакады и путепровода. При этом по мере разработки проектов развития городских территорий и возникновения необходимости места расположений и число дорожных связок могут измениться», — сказал он.
По словам Бочкарёва, наибольшее количество сооружений планируется построить на МЦД-2: здесь появится 12 тоннелей и путепроводов.
Почти столько же дорожных сооружений планируется построить на МЦД-3 — 11 объектов, отметил он.
«Чуть меньше запланировано на МЦД-1 и МЦД-5 — девять и восемь дорожных связок соответственно, а меньше всего — четыре сооружения — появится на МЦД-4», — сказал заммэра.
В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что развитие МЦД и повышение интенсивности движения поездов требует создания дополнительных беспрепятственных транспортных маршрутов, способствующих повышению связанности территорий, вариативности и скорости передвижения по городу.