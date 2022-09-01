В России за сутки выявили 49 761 случай коронавируса

В России за 24 часа зафиксированы 49 761 случай инфицирования коронавирусом, днём ранее — 46 321.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 95 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 92 заболевших.

Также за сутки выздоровели 38 940 человек, накануне — 39 054.

Ранее Юрий Конев, кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

Также иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».