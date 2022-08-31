Автоэксперт Попов рассказал о тренде аренды машины вместо покупки у молодёжи

Автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что среди молодёжи в настоящий момент наблюдается тренд на аренду автомобиля вместо его покупки.

«Это общий тренд. Существует достаточное количество молодёжи, которая не считает необходимостью обрастать домашним скарбом», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в будущем не исключено перераспределение групп пользования транспортными средствами.

«Останется какое-то небольшое число людей, которые будут ездить на личном транспорте», — прогнозирует Попов.

Как считает эксперт, потребности в личном автомобиле отойдут на второй план на фоне развития общественного транспорта.

«Мы увидим ТС, которые находятся в служебном пользовании, а дальше городские пассажирские перевозки и различного рода аренды. Я даже не уверен, что каршеринги будут развиваться. Думаю, что со временем городской пассажирский транспорт внутри мегаполиса будет задавать тон движению транспортной системы», — предположил Попов.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб», партнёр ИА «ПромРейтинг» Виталий Архиреев в беседе с Nation News высказался о качестве машин иранских брендов.