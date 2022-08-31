РЭО выступит экологическим партнёром ВЭФ-2022
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Участие в Восточном экономическом форуме можно считать долгожданным мероприятием для всех, кто готов отвечать на новые вызовы. Это важная площадка для тех, кто желает обмениваться опытом и открыт к сотрудничеству, особенно в новых экономических условиях», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, на полях форума обсудят основные направления государственной политики по развитию циклической экономики в России, меры для импортозамещения в отрасли обращения с отходами и другие вопросы.
Ранее ФАН сообщало, что на Восточном экономическом форуме фонд «Росконгресс» представит проект «Территория инноваций».