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Эксперт Островский прокомментировал рост популярности жилья в ряде городов Подмосковья

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский прокомментировал рост популярности жилья в ряде городов Московской области.
Эксперт Островский прокомментировал рост популярности жилья в ряде городов Подмосковья
  • РИА Новости

«Квартиры за городом сейчас покупают потому, что они стоят столько же, сколько два года назад стоили квартиры внутри МКАД», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, с учётом развития транспортной системы масса направлений Подмосковья стали пользоваться всё большей популярностью.

«Неслучайно сейчас много новостроек в направлении Зеленограда, Нахабина, Пушкина, Домодедова, несколько крупных проектов запущены в Видном и Мытищах», — пояснил Островский.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

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