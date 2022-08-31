Эксперт Островский прокомментировал рост популярности жилья в ряде городов Подмосковья

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский прокомментировал рост популярности жилья в ряде городов Московской области.

«Квартиры за городом сейчас покупают потому, что они стоят столько же, сколько два года назад стоили квартиры внутри МКАД», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, с учётом развития транспортной системы масса направлений Подмосковья стали пользоваться всё большей популярностью.

«Неслучайно сейчас много новостроек в направлении Зеленограда, Нахабина, Пушкина, Домодедова, несколько крупных проектов запущены в Видном и Мытищах», — пояснил Островский.

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