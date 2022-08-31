В Крыму ввели ограничения на использование пиротехники и беспилотников

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, которым на территории полуострова вводятся ограничения на использование гражданами пиротехники и беспилотников.

Об этом говорится на сайте администрации региона.

«Ввести ограничения на всей территории Республики Крым на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих первому классу опасности... Ввести ограничения над всей территорией Республики Крым на полёты беспилотных воздушных судов, используемых физическими и юридическими лицами», — отмечается в документе.

Уточняется, что беспилотники при этом разрешается использовать федеральным органам исполнительной власти, их территориальным органам, исполнительным органам республики.

Ранее сообщалось, что в Крыму до 8 сентября продлили «жёлтый» уровень террористической опасности.