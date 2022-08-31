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Молодёжь из Донбасса и освобождённых территорий Украины приехала на марафон «Знание»

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Школьники и студенты из Донбасса и освобождённых территорий Украины приехали на Просветительский марафон российского общества «Знание» в Москву.
Молодёжь из Донбасса и освобождённых территорий Украины приехала на марафон «Знание»
  • РИА Новости

Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на гендиректора общества «Знание» Максима Древаля.

«Мы смогли привести сюда более 100 ребят со всех территорий», — рассказал он, отметив, что речь идёт о школьниках, студентах, молодёжи.

Древаль отметил, что они смогут пообщаться с самыми выдающимися спикерами из разных областей и устремиться к успеху.

Четвёртый Просветительский марафон общества «Знание» стартовал 31 августа и продлится до 2 сентября. Он проходит на пяти площадках и в онлайн-формате.

В рамках пяти просветительских треков запланировано выступление более 200 лекторов и наставников.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в федеральном Просветительском марафоне общества «Знание». RT вёл прямую трансляцию.

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