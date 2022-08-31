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В Челябинской области природный пожар перешёл на село Варна

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В пресс-службе МЧС России заявили, что в Челябинской области природный пожар перешёл на село Варна.

«В 13:25 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Челябинская область, Варненский микрорайон, село Варна. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошёл переход огня с ландшафтного пожара на жилые постройки», — цитирует ведомство ТАСС.

В настоящий момент точно неизвестно, сколько строений охвачено огнём.

На место ЧП направлен пожарный поезд. Тушение осложняется жарой и порывами ветра.

Ранее врио главы региона Павел Малков на заседании правительства сообщил, что в Рязанской области остаётся непотушенным один очаг лесных пожаров.

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