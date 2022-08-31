Турция стала самым востребованным среди жителей России турнаправлением летом

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые популярные направления для отдыха в этом туристическом сезоне среди жителей России.

Как сообщает «Газета.Ru», в ходе исследования были проанализированы авиазаказы из России и обратно, совершённые на период с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Всего за границу в этом сезоне отправились 11% туристов из России.

Самым популярным направлением стала Турция, куда было оформлено 15,4% от всех международных авиабронирований. На втором месте по популярности — Киргизия (11,5%), а на Узбекистан пришлось 10% перелётов. Кроме того, спросом пользовались и другие страны ближнего зарубежья — Армения и Казахстан.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.