Эксперт по недвижимости Хахулин рассказал, как обезопасить себя при выборе вторичной квартиры

Руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин рассказал, как обезопасить себя от потери жилья или денег при выборе вторичной квартиры.

В беседе с «Российской газетой» эксперт порекомендовал изучить объявления о продаже квартир и цены на похожие квартиры в интересующем районе — насторожить должны как завышенные, так и слишком низкие цены. Предпочтение следует отдавать среднерыночным вариантам.

Необходимо задавать все волнующие вопросы, чтобы сократить количество вариантов до пяти — семи оптимальных.

Перед просмотром отобранных квартир лучше заранее составить чек-лист, чтобы на месте ничего не забыть.

После выбора квартиры необходимо проверить все документы. То, каким образом будут переданы деньги за квартиру, должно быть прописано в договоре купли-продажи. Важно не занижать цену в договоре, отметил он.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.