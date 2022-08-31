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Эксперт по недвижимости Хахулин рассказал, как обезопасить себя при выборе вторичной квартиры

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Руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин рассказал, как обезопасить себя от потери жилья или денег при выборе вторичной квартиры.
Эксперт по недвижимости Хахулин рассказал, как обезопасить себя при выборе вторичной квартиры
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» эксперт порекомендовал изучить объявления о продаже квартир и цены на похожие квартиры в интересующем районе — насторожить должны как завышенные, так и слишком низкие цены. Предпочтение следует отдавать среднерыночным вариантам.

Необходимо задавать все волнующие вопросы, чтобы сократить количество вариантов до пяти — семи оптимальных.

Перед просмотром отобранных квартир лучше заранее составить чек-лист, чтобы на месте ничего не забыть.

После выбора квартиры необходимо проверить все документы. То, каким образом будут переданы деньги за квартиру, должно быть прописано в договоре купли-продажи. Важно не занижать цену в договоре, отметил он.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.

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