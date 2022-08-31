Эксперт по недвижимости Хахулин рассказал, как обезопасить себя при выборе вторичной квартиры
- РИА Новости
В беседе с «Российской газетой» эксперт порекомендовал изучить объявления о продаже квартир и цены на похожие квартиры в интересующем районе — насторожить должны как завышенные, так и слишком низкие цены. Предпочтение следует отдавать среднерыночным вариантам.
Необходимо задавать все волнующие вопросы, чтобы сократить количество вариантов до пяти — семи оптимальных.
Перед просмотром отобранных квартир лучше заранее составить чек-лист, чтобы на месте ничего не забыть.
После выбора квартиры необходимо проверить все документы. То, каким образом будут переданы деньги за квартиру, должно быть прописано в договоре купли-продажи. Важно не занижать цену в договоре, отметил он.
Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.