Бывший гендиректор «Победы» Калмыков назначен гендиректором сети «Перекрёсток»
- РИА Новости
Об этом сообщила компания Х5 Group.
«Андрей Калмыков назначен генеральным директором торговой сети «Перекрёсток», — говорится в сообщении в Telegram.
В компании отметили, что Калмыков обладает более чем 25-летним опытом управления крупными компаниями.
В марте стало известно, что Калмыков покинул должность гендиректора «Победы».
Совет директоров лоукостера «Победа» назначил на должность гендиректора бывшего первого замгендиректора авиакомпании «Аврора» Дмитрия Тыщука.