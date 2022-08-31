Бывший гендиректор «Победы» Калмыков назначен гендиректором сети «Перекрёсток»

Бывший гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков назначен генеральным директором сети «Перекрёсток».

Об этом сообщила компания Х5 Group.

«Андрей Калмыков назначен генеральным директором торговой сети «Перекрёсток», — говорится в сообщении в Telegram.

В компании отметили, что Калмыков обладает более чем 25-летним опытом управления крупными компаниями.

В марте стало известно, что Калмыков покинул должность гендиректора «Победы».

Совет директоров лоукостера «Победа» назначил на должность гендиректора бывшего первого замгендиректора авиакомпании «Аврора» Дмитрия Тыщука.