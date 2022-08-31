военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Для защиты трёх населённых пунктов в Рязанской области усилена группировка МЧС

Короткая ссылка
Для защиты Култуков, Малаховки и Сергеевки в Рязанской области усилена группировка МЧС России для недопущения перехода на них огня.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Группировка МЧС России сосредоточена на защите от огня населённых пунктов. 31 августа вблизи населённых пунктов Култуки, Малаховка и Сергеевка усилена группировка МЧС России», — приводит сообщение ТАСС.

Привлечены более 100 человек, задействовано 25 единиц техники.

Накануне врио главы региона Павел Малков на заседании правительства сообщил, что в Рязанской области остаётся непотушенным один очаг лесных пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить