Для защиты трёх населённых пунктов в Рязанской области усилена группировка МЧС

Для защиты Култуков, Малаховки и Сергеевки в Рязанской области усилена группировка МЧС России для недопущения перехода на них огня.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Группировка МЧС России сосредоточена на защите от огня населённых пунктов. 31 августа вблизи населённых пунктов Култуки, Малаховка и Сергеевка усилена группировка МЧС России», — приводит сообщение ТАСС. Привлечены более 100 человек, задействовано 25 единиц техники. Накануне врио главы региона Павел Малков на заседании правительства сообщил, что в Рязанской области остаётся непотушенным один очаг лесных пожаров.