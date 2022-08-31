Для защиты трёх населённых пунктов в Рязанской области усилена группировка МЧС
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Группировка МЧС России сосредоточена на защите от огня населённых пунктов. 31 августа вблизи населённых пунктов Култуки, Малаховка и Сергеевка усилена группировка МЧС России», — приводит сообщение ТАСС.
Привлечены более 100 человек, задействовано 25 единиц техники.
Накануне врио главы региона Павел Малков на заседании правительства сообщил, что в Рязанской области остаётся непотушенным один очаг лесных пожаров.