В России за сутки выявили 46 321 случай коронавируса

В России за 24 часа зафиксирован 46 321 случай инфицирования коронавирусом, днём ранее — 37 067.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 92 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 94 заболевших.

Также за сутки выздоровели 39 054 человека, накануне — 36 729.

Ранее Юрий Конев, кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

Также иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».