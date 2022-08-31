В России за сутки выявили 46 321 случай коронавируса
Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 92 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 94 заболевших.
Также за сутки выздоровели 39 054 человека, накануне — 36 729.
Ранее Юрий Конев, кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.
Также иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».