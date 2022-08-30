Ленобласть получит более 117 млн рублей на создание туристических маршрутов

Ленинградская область получит федеральные средства за попадание в список регионов — победителей конкурса Ростуризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Регион получит более 117 млн рублей из федерального бюджета на создание кемпингов, пляжей и национальных туристских маршрутов. Акцент будет сделан на создание безбарьерной туристической среды, приобретение туристического оборудования», — отмечается в сообщении.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.