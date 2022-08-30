Ленобласть получит более 117 млн рублей на создание туристических маршрутов
Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Регион получит более 117 млн рублей из федерального бюджета на создание кемпингов, пляжей и национальных туристских маршрутов. Акцент будет сделан на создание безбарьерной туристической среды, приобретение туристического оборудования», — отмечается в сообщении.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.