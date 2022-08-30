В Подмосковье выполнили годовой план ремонта дорог на 85%

В Московской области выполнили годовой план ремонта дорог на 85%.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наши дорожники трудятся добросовестно, и это позволяет нам идти в графике. В этом году мы отремонтировали более 1,2 тыс. км — это почти 85% от плана», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Более 740 км улучшены по проекту «Безопасные качественные дороги».

«Как правило, это не только обновление покрытия дорог, но и укрепление обочин, нанесение разметки», — отметил глава региона.

Он добавил, что всего до конца года будет отремонтировано свыше 1,2 тыс. проезжих частей.

Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.