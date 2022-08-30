В Депстрое Москвы рассказали о ходе строительства МСД

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра (МСД).

«Северный участок внутри МКАД приближается к 100%. Остались детали: наносится разметка, идут пусконаладочные работы по освещению, автоматизации и диспетчеризации дорожного движения. Параллельно готовим документацию для ввода первой части в строй. К Дню города по нему запустим движение», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, южный участок МСД построен на 48%.

Как отметил Загрутдинов, полностью всю трассу планируется запустить в 2023 году.

Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.