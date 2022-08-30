Автоэксперт Архиреев высказался о качестве машин иранских брендов
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«Автомобили из Ирана могли бы стать конкурентом российским машинам, если бы не малый объём выпуска и отсутствие дилерской сети. Я не думаю, что эти машины будут иметь успех в России», — заявил он в беседе с Nation News.
По его мнению, иранские автомобили не могут конкурировать с китайскими, даже в малых комплектациях.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.