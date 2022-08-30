Автоэксперт Архиреев высказался о качестве машин иранских брендов

Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб», партнёр ИА «ПромРейтинг» Виталий Архиреев высказался о качестве машин иранских брендов.

«Автомобили из Ирана могли бы стать конкурентом российским машинам, если бы не малый объём выпуска и отсутствие дилерской сети. Я не думаю, что эти машины будут иметь успех в России», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, иранские автомобили не могут конкурировать с китайскими, даже в малых комплектациях.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.