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Автоэксперт Архиреев высказался о качестве машин иранских брендов

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Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб», партнёр ИА «ПромРейтинг» Виталий Архиреев высказался о качестве машин иранских брендов.
Автоэксперт Архиреев высказался о качестве машин иранских брендов
  • Gettyimages.ru

«Автомобили из Ирана могли бы стать конкурентом российским машинам, если бы не малый объём выпуска и отсутствие дилерской сети. Я не думаю, что эти машины будут иметь успех в России», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, иранские автомобили не могут конкурировать с китайскими, даже в малых комплектациях.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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