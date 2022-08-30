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Автоэксперт Моржаретто прокомментировал ситуацию на российском авторынке

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Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал ситуацию на российском авторынке.
Автоэксперт Моржаретто прокомментировал ситуацию на российском авторынке
  • Gettyimages.ru

«По итогам августа, видимо, будет зафиксирован небольшой рост авторынка. В июле был небольшой рост по сравнению с июнем, в июне — по сравнению с маем. Небольшой рост наблюдается на рынке примерно три месяца подряд. Это связано с некоторым насыщением рынка, в первую очередь — автомобилями Lada», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, свою роль сыграли и китайские бренды, которые понемногу увеличивают поставки.

Как считает Моржаретто, есть надежда, что к концу года будет снято и большинство сложностей с запчастями.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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