В Приморье построят мусорный завод мощностью 180 тысяч тонн в год

В Приморском крае построят объект обращения с твёрдыми коммунальными отходами мощностью 180 тыс. т в год.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Приморском крае заключено концессионное соглашение на строительство комплекса по обращению с ТКО в районе посёлка Городечное», — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, важно провести все изыскания и полевые работы до начала зимнего периода, что позволит завершить проектирование весной 2023 года, получить заключения государственных экспертиз и приступить к строительству объекта летом того же года.

«В таком случае объект концессионного соглашения может быть введён в эксплуатацию уже в первой половине 2024 года», — добавил Буцаев.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области ликвидировали 476 незаконных свалок с начала этого года.