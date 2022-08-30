В Приморье построят мусорный завод мощностью 180 тысяч тонн в год
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В Приморском крае заключено концессионное соглашение на строительство комплекса по обращению с ТКО в районе посёлка Городечное», — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
По его словам, важно провести все изыскания и полевые работы до начала зимнего периода, что позволит завершить проектирование весной 2023 года, получить заключения государственных экспертиз и приступить к строительству объекта летом того же года.
«В таком случае объект концессионного соглашения может быть введён в эксплуатацию уже в первой половине 2024 года», — добавил Буцаев.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области ликвидировали 476 незаконных свалок с начала этого года.