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В Ивановской области предотвратили распространение пожаров на населённые пункты

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На заседании правкомиссии по борьбе с лесными пожарами, которое провёл вице-премьер — глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, сообщили, что в Ивановской области предотвратили распространение пожаров на населённые пункты.
В Ивановской области предотвратили распространение пожаров на населённые пункты
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Отдельное внимание в ходе заседания комиссии было уделено ситуации в Ивановской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в регионе произошло возгорание, на борьбу с которым направили более 1 тыс. человек и свыше 160 единиц техники, включая 12 воздушных судов.

«Оперативно обустроена защитная минерализованная полоса длиной 70 км с целью остановки распространения огня, в том числе на населённые пункты. В данный момент такая угроза предотвращена», — указали во время совещания.

27 августа сообщалось, что пожар на территории военного лесничества в Ивановской области локализован на площади 100 га.

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