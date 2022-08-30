В Ивановской области предотвратили распространение пожаров на населённые пункты
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Отдельное внимание в ходе заседания комиссии было уделено ситуации в Ивановской области», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в регионе произошло возгорание, на борьбу с которым направили более 1 тыс. человек и свыше 160 единиц техники, включая 12 воздушных судов.
«Оперативно обустроена защитная минерализованная полоса длиной 70 км с целью остановки распространения огня, в том числе на населённые пункты. В данный момент такая угроза предотвращена», — указали во время совещания.
27 августа сообщалось, что пожар на территории военного лесничества в Ивановской области локализован на площади 100 га.